Покраска автомобиля 

Очистка
Очистите автомобиль от грязи, пыли, масла и других загрязнений с помощью мыльного раствора и воды. Тщательно промойте и высушите поверхность.
Шлифовка
Используйте наждачную бумагу (грубую зернистость для начала, а затем более мелкую) для шлифовки поверхности автомобиля. Это необходимо для удаления старой краски и создания ровной основы для новой покраски.
Защита немаскируемых участков
Закройте те части автомобиля, которые не будут покрашены, с помощью малярного скотча и пленки. Это могут быть окна, фары, зеркала и другие элементы.
Выбор грунтовки
Перед покраской машины выберите подходящий тип грунтовки для вашего автомобиля и типа краски, которую вы собираетесь использовать.
Нанесение грунтовки
Нанесите грунтовку на поверхность автомобиля с помощью распылителя, равномерно распределяя её по всей поверхности. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.
Шлифовка грунтовки
После высыхания грунтовки отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой для удаления дефектов и создания гладкой поверхности.
Подготовка краски
Подготовьте краску согласно инструкциям производителя, смешивая её с отвердителем и разбавителем, если это необходимо.
Нанесение базового слоя
Нанесите базовый слой краски на поверхность автомобиля, используя распылитель. Дайте краске высохнуть между слоями и нанесите несколько слоев для достижения равномерного покрытия.
Проверка равномерности покрытия
Убедитесь, что краска легла равномерно и нет пропусков или потеков. При необходимости отшлифуйте проблемные участки и нанесите дополнительные слои.
Нанесение лака
Нанесите слой прозрачного лака на окрашенную поверхность, чтобы защитить краску и придать ей блеск. Дайте лаку высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.
Полировка
После полного высыхания лака отполируйте поверхность автомобиля, используя полировочную пасту и мягкую ткань или машинку для полировки. Это придаст поверхности дополнительный блеск и гладкость.
Удаление маскировки и финальная проверка
Аккуратно удалите малярный скотч и пленку. Проверьте весь автомобиль на наличие дефектов и при необходимости проведите корректирующие работы.
Проверка герметичности маскировки
Убедитесь, что все закрытые участки хорошо защищены и не оставляют зазоров, через которые краска может проникнуть.
Обезжиривание
После шлифовки обезжирьте поверхность с помощью специального обезжиривателя или растворителя, чтобы удалить остатки масла и пыли.
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подготовка поверхности к покраске
нанесение лака и финишная обработка