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Капот
Бампера
Переднее крыло
Процесс покраски капота — это многоэтапная процедура, начинающаяся с подготовки поверхности…
Один из самых заметных элементов внешности автомобиля — его бампер.  Бампер не только придает…
Наши опытные специалисты в Москве обеспечат безупречное покрытие, защиту от внешних воздействий…
Покраска багажника играет решающую роль в сохранении и улучшении общего эстетического впечатления…
Перед тем как приступить к покраске заднего бампера, необходимо правильно подготовить поверхность…
Покраска заднего крыла автомобиля — это процесс восстановления или обновления внешнего вида данной …
Покраска крыши автомобиля — это важный процесс, требующий профессионализма и внимания…
Антихром автомобиля с помощью покраски в черный глянец или оклейки цветной пленкой – это популярная...
В мире автомобилей одним из ключевых аспектов поддержания внешнего вида и сохранения ценности...

ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ

В течение более чем десяти лет наша команда предоставляет клиентам высококачественные услуги по покраске и ремонту автомобилей после аварий.

Вашему вниманию предлагается широкий спектр услуг кузовного ремонта:

  • включая покраску легковых автомобилей,
  • отдельных элементов кузова
  • колесных дисков.

Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить удобство для наших клиентов, предлагая конкурентоспособные цены и гарантируя качество работ, подтвержденное национальной гарантией.

Приглашаем вас посетить нашу мастерскую сегодня для получения бесплатной профессиональной оценки от одного из наших квалифицированных техников.
Москва, Где Каждая Машина — Живая Картина

В мире автомобилей, каждый водитель стремится не только к надежности своего транспортного средства, но и к его внешнему виду. Автомобиль становится не просто средством передвижения, а частью стиля жизни в мегаполисе, особенно в таком многонациональном и культурном городе, как Москва. Покраска автомобиля становится важным аспектом сохранения внешней привлекательности вашей машины.
Не беспокойтесь о мелких повреждениях и царапинах, ухудшающих внешний вид лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Наши эксперты разработали комплексную пятиступенчатую методику для устранения подобных недостатков, обеспечивая тем самым восстановление идеального состояния вашего покрытия и исключая наличие мелких вмятин и царапин.

Доступная покраска авто и кузовных деталей

Восстановление кузова

Покраска автомобиля в Москве:
Искусство сохранения красоты

Покраска машины — это не только способ обновить внешний вид транспортного средства, но и важный этап его защиты от коррозии и внешних повреждений. Процесс включает в себя несколько этапов: подготовку поверхности, нанесение грунтовки, а затем непосредственно покраску.
На первом этапе необходимо тщательно очистить кузов от старой краски, ржавчины и загрязнений. После этого наносится грунтовка, которая обеспечивает хорошее сцепление краски с металлом и защищает его от влаги.
При выборе краски важно учитывать её качество и цвет. Современные автоэмали обладают высокой стойкостью к ультрафиолетовым лучам и механическим повреждениям.
После покраски автомобиль часто покрывают лаком для дополнительной защиты и придания блеска. Завершающий этап — полировка, которая делает поверхность гладкой и придаёт ей зеркальный эффект.
Правильная покраска не только придаёт автомобилю привлекательный вид, но и продлевает срок его службы.
Когда вы в последний раз уделяли пристальное внимание оттенку лакокрасочного покрытия вашего транспортного средства или скользили ладонью по его капоту? Настал момент возродить свои чувства к своему автомобилю. Доверьтесь нашему мастерству в нанесении нового слоя краски, и вскоре вы обретете возможность наслаждаться вождением машины, о которой вы всегда мечтали.
Высококачественные краски обеспечивают долговечное покрытие
Оригинальный внешний вид, достаточно привлекательный для ежедневного использования
Для достижения уникального оттенка можно смешивать с другими базовыми оттенками.

Покраска авто

Услуги по окраске автомобиля

Консультация
Очистка

Очистите автомобиль от грязи, пыли, масла и других загрязнений с помощью мыльного раствора и воды. Тщательно промойте и высушите поверхность.
Шлифовка

Используйте наждачную бумагу (грубую зернистость для начала, а затем более мелкую) для шлифовки поверхности автомобиля. Это необходимо для удаления старой краски и создания ровной основы для новой покраски.
Защита немаскируемых участков 

Закройте те части автомобиля, которые не будут покрашены, с помощью малярного скотча и пленки. Это могут быть окна, фары, зеркала и другие элементы.
Выбор грунтовки 

Перед покраской машины выберите подходящий тип грунтовки для вашего автомобиля и типа краски, которую вы собираетесь использовать.
Нанесение грунтовки 

Нанесите грунтовку на поверхность автомобиля с помощью распылителя, равномерно распределяя её по всей поверхности. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.
Шлифовка грунтовки 

После высыхания грунтовки отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой для удаления дефектов и создания гладкой поверхности.
Подготовка краски

Подготовьте краску согласно инструкциям производителя, смешивая её с отвердителем и разбавителем, если это необходимо.
Нанесение базового слоя 

Нанесите базовый слой краски на поверхность автомобиля, используя распылитель. Дайте краске высохнуть между слоями и нанесите несколько слоев для достижения равномерного покрытия.
Проверка равномерности покрытия

Убедитесь, что краска легла равномерно и нет пропусков или потеков. При необходимости отшлифуйте проблемные участки и нанесите дополнительные слои.
Нанесение лака 

Нанесите слой прозрачного лака на окрашенную поверхность, чтобы защитить краску и придать ей блеск. Дайте лаку высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.
Полировка 

После полного высыхания лака отполируйте поверхность автомобиля, используя полировочную пасту и мягкую ткань или машинку для полировки. Это придаст поверхности дополнительный блеск и гладкость.
Удаление маскировки и финальная проверка 

Аккуратно удалите малярный скотч и пленку. Проверьте весь автомобиль на наличие дефектов и при необходимости проведите корректирующие работы.
Проверка герметичности маскировки 

Убедитесь, что все закрытые участки хорошо защищены и не оставляют зазоров, через которые краска может проникнуть.
Обезжиривание

После шлифовки обезжирьте поверхность с помощью специального обезжиривателя или растворителя, чтобы удалить остатки масла и пыли.

НАШИ ШАГИ К ИДЕАЛЬНОЙ ПОКРАСКЕ

ШАГ 1
подготовка поверхности к покраске
ШАГ 2
маскировка и защита
ШАГ 3
нанесение грунтовки
ШАГ 4
нанесение краски
ШАГ 5
нанесение лака и финишная обработка
Капот
Процесс покраски капота — это многоэтапная процедура, начинающаяся с подготовки поверхности…
Передний бампер
Один из самых заметных элементов внешности автомобиля — его бампер.  Бампер не только придает…
Переднее крыло
Наши опытные специалисты в Москве обеспечат безупречное покрытие, защиту от внешних воздействий…
Багажник
Покраска багажника играет решающую роль в сохранении и улучшении общего эстетического впечатления…
Подробнее об услуге
Подробнее об услуге
Подробнее об услуге
Задний бампер
Перед тем как приступить к покраске заднего бампера, необходимо правильно подготовить поверхность…
Заднее крыло
Покраска заднего крыла автомобиля — это процесс восстановления или обновления внешнего вида данной …
Подробнее об услуге
Подробнее об услуге
Подробнее об услуге
Подробнее об услуге
Подробнее об услуге
Крыша
Покраска крыши автомобиля — это важный процесс, требующий профессионализма и внимания…
Дверь
В мире автомобилей одним из ключевых аспектов поддержания внешнего вида и сохранения ценности...
Москва, Где Каждая Машина — Живая Картина 

В мире автомобилей, каждый водитель стремится не только к надежности своего транспортного средства, но и к его внешнему виду. Автомобиль становится не просто средством передвижения, а частью стиля жизни в мегаполисе, особенно в таком многонациональном и культурном городе, как Москва. Покраска автомобиля становится важным аспектом сохранения внешней привлекательности вашей машины.
Восстановление кузова

Не беспокойтесь о мелких повреждениях и царапинах, ухудшающих внешний вид лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Наши эксперты разработали комплексную пятиступенчатую методику для устранения подобных недостатков, обеспечивая тем самым восстановление идеального состояния вашего покрытия и исключая наличие мелких вмятин и царапин.
В течение более чем десяти лет наша команда предоставляет клиентам высококачественные услуги по покраске и ремонту автомобилей после аварий.

Вашему вниманию предлагается широкий спектр услуг кузовного ремонта:

  • включая покраску легковых автомобилей,
  • отдельных элементов кузова
  • колесных дисков.

Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить удобство для наших клиентов, предлагая конкурентоспособные цены и гарантируя качество работ, подтвержденное национальной гарантией.

Приглашаем вас посетить нашу мастерскую сегодня для получения бесплатной профессиональной оценки от одного из наших квалифицированных техников.

Доступная покраска авто и кузовных деталей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Антихром
Процесс покраски капота — это многоэтапная процедура, начинающаяся с подготовки…
Локальная покраска
Покраска автомобиля — одна из самых важных процедур, которая помогает сохранить…
Окрас дисков
Для индивидуальной покраски колёс нет ограничений в вариантах дизайна. Краска для ободов…
Подробнее об услуге
Подробнее об услуге
Подробнее об услуге
Доступная покраска авто и кузовных деталей
В течение более чем десяти лет наша команда предоставляет клиентам высококачественные услуги по покраске и ремонту автомобилей после аварий. Вашему вниманию предлагается широкий спектр услуг кузовного ремонта:
включая покраску легковых автомобилей,
отдельных элементов кузова
колесных дисков.

Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить удобство для наших клиентов, предлагая конкурентоспособные цены и гарантируя качество работ, подтвержденное национальной гарантией. Приглашаем вас посетить нашу мастерскую сегодня для получения бесплатной профессиональной оценки от одного из наших квалифицированных техников.
Покраска автомобиля 
НАШИ РАБОТЫ
Высококачественные краски обеспечивают долговечное покрытие
Оригинальный внешний вид, достаточно привлекательный для ежедневного использования
Для достижения уникального оттенка можно смешивать с другими базовыми оттенками.
Когда вы в последний раз уделяли пристальное внимание оттенку лакокрасочного покрытия вашего транспортного средства или скользили ладонью по его капоту?

Настал момент возродить свои чувства к своему автомобилю. Доверьтесь нашему мастерству в нанесении нового слоя краски, и вскоре вы обретете возможность наслаждаться вождением машины, о которой вы всегда мечтали.
Услуги по окраске автомобиля
Консультация
Покраска авто
Покраска машины — это не только способ обновить внешний вид транспортного средства, но и важный этап его защиты от коррозии и внешних повреждений. Процесс включает в себя несколько этапов: подготовку поверхности, нанесение грунтовки, а затем непосредственно покраску.
На первом этапе необходимо тщательно очистить кузов от старой краски, ржавчины и загрязнений. После этого наносится грунтовка, которая обеспечивает хорошее сцепление краски с металлом и защищает его от влаги.
При выборе краски важно учитывать её качество и цвет. Современные автоэмали обладают высокой стойкостью к ультрафиолетовым лучам и механическим повреждениям.
После покраски автомобиль часто покрывают лаком для дополнительной защиты и придания блеска. Завершающий этап — полировка, которая делает поверхность гладкой и придаёт ей зеркальный эффект.
Правильная покраска не только придаёт автомобилю привлекательный вид, но и продлевает срок его службы.

НАШИ ШАГИ К ИДЕАЛЬНОЙ ПОКРАСКЕ

ШАГ 1

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
К ПОКРАСКЕ

Шлифовка

Используйте наждачную бумагу, для шлифовки поверхности автомобиля. Это необходимо для удаления старой краски и создания ровной основы для новой покраски.
Обезжиривание

После шлифовки обезжирьте поверхность с помощью специального обезжиривателя или растворителя, чтобы удалить остатки масла и пыли.
Очистка

Очистите автомобиль от грязи, пыли, масла и других загрязнений с помощью мыльного раствора и воды. Тщательно промойте и высушите поверхность.
ШАГ 2

МАСКИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА

Защита немаскируемых участков 

Закройте те части автомобиля, которые не будут покрашены, с помощью малярного скотча и пленки. Это могут быть окна, фары, зеркала и другие элементы.
Проверка герметичности маскировки 

Убедитесь, что все закрытые участки хорошо защищены и не оставляют зазоров, через которые краска может проникнуть.
ШАГ 3

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

Выбор грунтовки 

Перед покраской машины выберите подходящий тип грунтовки для вашего автомобиля и типа краски, которую вы собираетесь использовать.
Нанесение грунтовки 

Нанесите грунтовку на поверхность автомобиля с помощью распылителя, равномерно распределяя её по всей поверхности. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.
Шлифовка грунтовки 

После высыхания грунтовки отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой для удаления дефектов и создания гладкой поверхности.
ШАГ 4

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Нанесение базового слоя 

Нанесите базовый слой краски на поверхность автомобиля, используя распылитель. Дайте краске высохнуть между слоями и нанесите несколько слоев для достижения равномерного покрытия.
Проверка равномерности покрытия

Убедитесь, что краска легла равномерно и нет пропусков или потеков. При необходимости отшлифуйте проблемные участки и нанесите дополнительные слои.
Подготовка краски 

Подготовьте краску согласно инструкциям производителя, смешивая её с отвердителем и разбавителем, если это необходимо.
ШАГ 5

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА И ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Полировка 

После полного высыхания лака отполируйте поверхность автомобиля, используя полировочную пасту и мягкую ткань или машинку для полировки. Это придаст поверхности дополнительный блеск и гладкость.
Нанесение лака 

Нанесите слой прозрачного лака на окрашенную поверхность, чтобы защитить краску и придать ей блеск. Дайте лаку высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.
Удаление маскировки и финальная проверка 

Аккуратно удалите малярный скотч и пленку. Проверьте весь автомобиль на наличие дефектов и при необходимости проведите корректирующие работы.
Полная покраска автомобиля или отдельных его частей кузова — это процедура, которая не только придает автомобилю новый внешний вид, но также обеспечивает защиту от внешних воздействий и увеличивает его срок службы.
При проведении процедуры покраски автомобиля с использованием смывки старой краски под прибор, процесс приобретает высокую степень тщательности и эффективности.
Мы предлагаем вам самое дешевое решение вашей проблемы: локальная покраска. Освежите внешний вид вашего автомобиля с нашей услугой. Гарантия на год, привлекательный блеск и точное соответствие цвета.

БАЗОВАЯ УСЛУГА ПОКРАСКИ

ОПТИМАЛЬНАЯ УСЛУГА ПОКРАСКИ

ПРЕМИАЛЬНАЯ УСЛУГА ПОКРАСКИ

Все наши цены
Мытье вашего автомобиля — отличный способ удалить нежелательные загрязнения, которые могут повредить ваше покрытие, такие как смола деревьев, птичий помет или насекомые.

Рекомендуется мыть автомобиль вручную дважды в месяц с автомобильным моющим средством. Используйте мягкую ткань или губку, чтобы избежать царапин поверхности краски. Обязательно воспользуйтесь этим случаем, чтобы промыть нижнюю часть автомобиля и избавиться от грязи, соли или других химических веществ, способствующих ржавчине.
После окраски рекомендуем вам четыре-шесть недель наносить воск на свой автомобиль каждые 3−4 месяца, чтобы защитить ваше новое покрытие. Убедитесь, что используете автомобильный воск, который не содержит абразивных чистящих веществ, таких как силикон.

Наносите тонкий слой воска с использованием предоставленного аппликатора, и круговыми движениями наносите его на весь автомобиль. Дайте воску полностью высохнуть перед его удалением. Используя полотенце из футера, сильным усилием вытрите воск теми же короткими, круговыми движениями.

Часто задаваемые вопросы

Время покраски автомобиля зависит от нескольких факторов, включая размер и состояние автомобиля, выбранный цвет и тип краски, а также загруженность мастерской. В среднем процесс может занять от нескольких дней до недели.
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