Покраска автомобиля 

Очистка



Очистите автомобиль от грязи, пыли, масла и других загрязнений с помощью мыльного раствора и воды. Тщательно промойте и высушите поверхность.

Шлифовка



Используйте наждачную бумагу (грубую зернистость для начала, а затем более мелкую) для шлифовки поверхности автомобиля. Это необходимо для удаления старой краски и создания ровной основы для новой покраски.

Защита немаскируемых участков



Закройте те части автомобиля, которые не будут покрашены, с помощью малярного скотча и пленки. Это могут быть окна, фары, зеркала и другие элементы.

Выбор грунтовки



Перед покраской машины выберите подходящий тип грунтовки для вашего автомобиля и типа краски, которую вы собираетесь использовать.

Нанесение грунтовки



Нанесите грунтовку на поверхность автомобиля с помощью распылителя, равномерно распределяя её по всей поверхности. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Шлифовка грунтовки



После высыхания грунтовки отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой для удаления дефектов и создания гладкой поверхности.

Подготовка краски



Подготовьте краску согласно инструкциям производителя, смешивая её с отвердителем и разбавителем, если это необходимо.

Нанесение базового слоя



Нанесите базовый слой краски на поверхность автомобиля, используя распылитель. Дайте краске высохнуть между слоями и нанесите несколько слоев для достижения равномерного покрытия.

Проверка равномерности покрытия



Убедитесь, что краска легла равномерно и нет пропусков или потеков. При необходимости отшлифуйте проблемные участки и нанесите дополнительные слои.

Нанесение лака



Нанесите слой прозрачного лака на окрашенную поверхность, чтобы защитить краску и придать ей блеск. Дайте лаку высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Полировка



После полного высыхания лака отполируйте поверхность автомобиля, используя полировочную пасту и мягкую ткань или машинку для полировки. Это придаст поверхности дополнительный блеск и гладкость.

Удаление маскировки и финальная проверка



Аккуратно удалите малярный скотч и пленку. Проверьте весь автомобиль на наличие дефектов и при необходимости проведите корректирующие работы.

Проверка герметичности маскировки



Убедитесь, что все закрытые участки хорошо защищены и не оставляют зазоров, через которые краска может проникнуть.

Обезжиривание



После шлифовки обезжирьте поверхность с помощью специального обезжиривателя или растворителя, чтобы удалить остатки масла и пыли.

НАШИ ШАГИ К ИДЕАЛЬНОЙ ПОКРАСКЕ

ШАГ 1

подготовка поверхности к покраске

ШАГ 2

маскировка и защита

ШАГ 3

нанесение грунтовки

ШАГ 4

нанесение краски

ШАГ 5